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НовостиОбщество19 декабря 2022 4:47

Первая оттепель пришла в Петербург 19 декабря

Рано утром температура воздуха поднялась выше плюс 1 градуса
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первая зимняя оттепель в Санкт-Петербурге

Первая зимняя оттепель в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге началась первая для этой зимы оттепель. Положительных температур в городе не было с 17 ноября, больше месяца. А рано утром 19 декабря 2022 года закапала капель, снег превратился в лужи. Все потому, что температура воздуха поднялась выше плюс 1 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Циклон вызвавший поступление теплого атлантического воздуха в город на Неве, и центр которого сегодня окажется над севером Скандинавии, настолько малоактивен и невелик, что даже не удосужился от немецких метеорологов присвоения имени, - рассказал синоптик.

Повышение температуры началось еще с ночи и к 6 часам утра она составила уже плюс 1,2 градуса. Ожидается, что днем она дойдет до отметки в 2 градуса.

Долго оттепель не продлится. Уже во вторник температура снова перевали за минус.