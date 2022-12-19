Тепло и слякоть ждут Петербург 19 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла оттепель. А это значит, что весь снег, который неделями копился в городе, резко начнется таять и превратится в каток. Уже в 6 часов утра 19 декабря 2022 года температура воздуха поднялась выше одного градуса. Днем жары не будет, но окажется еще теплее. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона с юго-запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, гололедица, - рассказал синоптик.

В течение дня в Петербурге ожидается температура от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области разброс от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер окажется западный 4-9 метров в секунду, в начале дня порывистый.

Во вторник небольшой снег, гололедица и возвращение температуры зону отрицательных значений.