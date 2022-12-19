Мужчина пострадал во время квартирного пожара на проспекте Маршала Жукова в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в ночь на 19 декабря 2022 года в Кировском районе города произошел пожар, в котором пострадал мужчина. Возгорание произошло в одном из жилых домов на проспекте Маршала Жукова. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 4:00 часов ночи. На место сразу же выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 4:00 часов поступило сообщение о возгорании в доме 72, корпус 5, по проспекту Маршала Жукова. Горела трехкомнатная квартира. Огонь охватил 14 квадратных метров обстановки, - рассказали спасатели.

На место приехали четыре пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС Петербурга. Буквально за 20 минут они смогли локализовать пожар и продолжить его тушить.

Из горящей квартиры был эвакуирован мужчина, который пострадал. Его госпитализировали в больницу. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.