Женщина пострадала во время пожара в квартире в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один серьезный пожар с пострадавшими произошел в Санкт-Петербурге минувшей ночью. В пятом часу утра 19 декабря 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилой квартире в Невском районе. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

- Поступило сообщение о том, что горит двухкомнатная квартира в доме 9, корпус 2, по проспекту Солидарности. В квартире площадью в 50 квадратных метров загорелась обстановка на площади двух квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Спасать жилой дом прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. За полчаса они смогли локализовать пожар. Однако в квартире пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент причина возгорания не установлена. Проводится проверка.