Четыре покерных клуба накрыла полиция в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции накрыли сразу четыре покерных клуба. Масштабную операцию провели сотрудники МВД вместе с бойцами отряда "Гром". В итоге оказалось, что в трех из четырех клуба никого не было, а активная игра шла только в одном из них. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Было выявлено и ликвидировано четыре покерных клуба, располагавшихся в квартирах: в доме 5 по улице Моисеенко, доме 5/2 по набережной реки Фонтанки, доме 24 по Кирочной улице и доме 14 по улице Маяковского, - рассказали в полиции.

Активная игра велась в игорном клубе на улице Маяковского. Оттуда в полицию доставили восемь игроков. Всего во время обысков были изъяты четыре стола для игры в покер, игральные карты и фишки. Также задержаны пять человек - персонал заведений. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.