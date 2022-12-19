Вторая волна оттепели придет в Петербурге с середины недели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начался период оттепелей. Первое повышение температуры произошло ночью 19 декабря 2022 года. Уже к утру отметка на столбике термометра поднялась выше плюс 1 градуса. Весь снег на улице мгновенно превратился в слякоть. Во вторник это все подморозит, но с середины недели начнется новая волна оттепели. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Температура воздуха ночью даже превысила плюс 1 градус и в течение дня останется слабоположительной. Но осадков больше не будет. В предстоящие сутки под влиянием барического гребня с юга снова похолодает и погода даже днем будет морозная, - рассказал синоптик.

Оттепель вернется в Петербург в середине недели. Она продержится несколько дней. Вместе с потеплением ожидается дождь и мокрый снег. После этого зимняя погода вернется.