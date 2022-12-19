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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:13

Вторая волна оттепели придет в Петербурге с середины недели

Пройдут дождь и мокрый снег
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Вторая волна оттепели придет в Петербурге с середины недели

Вторая волна оттепели придет в Петербурге с середины недели

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начался период оттепелей. Первое повышение температуры произошло ночью 19 декабря 2022 года. Уже к утру отметка на столбике термометра поднялась выше плюс 1 градуса. Весь снег на улице мгновенно превратился в слякоть. Во вторник это все подморозит, но с середины недели начнется новая волна оттепели. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Температура воздуха ночью даже превысила плюс 1 градус и в течение дня останется слабоположительной. Но осадков больше не будет. В предстоящие сутки под влиянием барического гребня с юга снова похолодает и погода даже днем будет морозная, - рассказал синоптик.

Оттепель вернется в Петербург в середине недели. Она продержится несколько дней. Вместе с потеплением ожидается дождь и мокрый снег. После этого зимняя погода вернется.