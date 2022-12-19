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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:21

Ребенок тяжело пострадал на пожаре в Кудрово из-за сгоревшего дивана

ЧП произошло в минувшее воскресенье
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ребенок пострадал при пожаре в Кудрово.

Ребенок пострадал при пожаре в Кудрово.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10-летний ребенок серьезно пострадал на пожаре, который произошел в минувшее воскресенье в Кудрово. В ночь на 18 декабря в квартире одного из домов на Столичной улице загорелся диван. В результате мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- Ребенок получил термический ожог дыхательных путей, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сейчас за жизнь школьника сражаются врачи одной из детских больниц Петербурга. В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы и пожарные дознаватели.

Одна из версий: неисправность электропроводки, из-за которой вспыхнул диван, на котором и спал мальчик. Известно, что его семья благополучная, на учете в органах надзора не состоит.