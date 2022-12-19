Больше миллиона рублей отдала «сотруднику ФСБ» 75-летняя пенсионерка из Петербурга

Пенсионерка отдала мошенникам больше миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная петербургская пенсионерка попалась на удочку бессовестных мошенников. На этот раз преступники работали по схеме «спецслужб», представившись якобы сотрудниками ФСБ. Они убедили пожилую женщину в том, что ее деньги пытаются украсть. А поэтому все сбережения надо срочно перевести на безопасный счет.

- Пенсионерка поверила и перевела по указанным реквизитам более миллиона рублей, - пишет «Мойка 78».

После этого женщина попыталась связаться с «сотрудником спецслужб», но мошенники перестали брать трубку. Через два дня 75-летняя пенсионерка поняла, что ее жестоко обманули. И пошла писать заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут.