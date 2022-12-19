В аэропорту Пулково после конфликта задержали экс-чемпиона мира по боксу, депутата Дмитрия Пирога

В Пулково задержали экс-боксера и депутата Дмитрия Пирога. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экс-чемпиона мира по боксу по версии WBO в среднем весе, депутата Дмитрия Пирога задержали петербургском аэропорту Пулково. Инцидент произошел вечером 18 декабря. По предварительным данным, депутат смотрел в одном из кафе финал Чемпионата мира по футболу. А по окончании матча отказался оплачивать счет в 20 тысяч рублей.

- Мы так и не поняли, что случилось потом. Только услышали, что Дмитрий то ли отказался платить, то ли покидать заведение, - пишет «КП-Кубань».

Работники заведения не стали спорить с бывшим боксером и сразу вызвали полицию. Сдаваться просто так депутат не захотел, поэтому к нему пришлось применить силу: спортсмена скрутили, заковали в наручники и отвели в местное отделение полиции.

В итоге самолет в Москву улетел без Пирога. Официальной информации по инциденту от правоохранительных органов не поступало.