Проезд по дамбе Петербурга ограничат 19 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дамбе Санкт-Петербурга 19 декабря 2022 года запланированы дорожные работы. В связи с этим проезд по дороге будет частично ограничен в течение дня. Помимо этого, на несколько минут будут даже полностью перекрывать проезд возле тоннеля. Об этом сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений.

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут, - рассказали в пресс-службе дамбы.

Также на время работ на внешнем кольце КАД ввели временное ограничение движения автомобилей по полосам. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло.