Полиция спустя год задержала мужчину за похищение пятилетнего ребенка в Петербурге

Задержанному в Курской области мужчине предъявлено обвинение в похищении малолетнего ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники следственного комитета вместе с полицейскими спустя год смогли разыскать и задержать мужчину, который похитил пятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. История - семейная драма. Женщина с экс-супругом не смогли поделить сына, тогда мужчина похитил его и увез. Нашли его вместе с мальчиком только спустя год. Об этом 19 декабря 2022 года рассказали в следственном комитете Петербурга.

- 8 декабря 2021 года мужчина напал на женщину возле дома на Суздальском проспекте. После этого он похитил пятилетнего мальчика, посадил его в машину и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в комитете.

17 декабря этого года следователи вместе с полицейскими обнаружили мужчину вместе с ребенком в Курской области. На данный момент мальчика уже вернули маме.

По факту возбуждены уголовные дела.