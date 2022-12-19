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НовостиАвто19 декабря 2022 8:52

В двух районах Петербурга ограничат движение автомобилей с 21 декабря

На Дунайском проспекте вовсе закроют проезд до середины лета
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 21 декабря

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 21 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в двух районах города с 21 декабря 2022 года ограничат движение автомобилей. Перекрытия коснутся Выборгского и Московского районов. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- В Выборгском районе до 16 января 2023 года будет полностью закрыто движение по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта. На этом участке проходят работы по строительству газопровода, - рассказали в ГАТИ.

В Московском районе до 29 января будущего года ограничат проезд по Дизельному проезду в муниципальном округе Звездное от Московского шоссе до Среднерогатской улицы. Также сейчас уже полностью закрыт проезд по Дунайскому проспекту до 19 июля.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.