У кабанов под Петербургом начался брачный сезон / Фото: Павел Глазков

У кабанов, которые живут на территории Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, начался год. Это значит, что дикие свиньи ищут себе пару, чтобы вступить в "брак" и завести потомство. Об этом 19 декабря 2022 года рассказал биолог Павел Глазков.

- У кабанов – уникальная социальная организация, в основе ее лежит семья. Семья – это самка с ее разновозрастными детьми. А когда несколько родственных семей объединяются, образуется стадо. Здесь царит жесткий матриархат, а во главе – самая взрослая и опытная самка. Самцы – по-другому их называют секачами – живут поодиночке. И только в декабре, в брачный период, они присоединяются к стаду, чтобы продолжить род, - рассказал специалист.

Интересно, что во время гона самцы почти ничего не едят, поэтому теряют очень много в весе. А у самок наоборот очень сильно усиливается аппетит.

Добавим, что на территории Петербурга зимой было насчитано 22 кабана.