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НовостиАвто19 декабря 2022 10:24

Съезд с ЗСД на Шуваловский проспект закроют в ночь с 19 на 20 декабря

Здесь будут ставить рампу для дорожных указателей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На развязка Шуваловского проспекта с ЗСД ограничат движение.

На развязка Шуваловского проспекта с ЗСД ограничат движение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дирекция Западного скоростного диаметра предупреждает водителей Петербурга об ограничении движения транспорта на развязке трассы с Шуваловским проспектом. В ночь с 19 на 20 декабря здесь будут ставить опору для дорожных знаков. Работы займут ровно час

- С 00:00 до 01:00 в ночь с 19 на 20 декабря 2022 года будет закрыто движение транспортных средств на съезде с ЗСД на Шуваловский проспект при движении от КАД Север, - сообщает пресс-служба ЗСД.

Все остальные съезды и въезда на развязке будут работать штатно. В период ограничений водителям предлагают пользоваться съездом на Богатырский проспект, которая расположена после развязки с Шуваловским проспектом при движении от трассы «Скандинавия» в сторону Пулково.