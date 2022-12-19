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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 10:25

Уголовное дело возбудили на мужчину за попытку изнасилования прохожей в центре Петербурга

Мигрант напал на женщину, но на ее крики прибежали люди
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Уголовное дело возбудили на мужчину за попытку изнасилования прохожей в центре Петербурга

Уголовное дело возбудили на мужчину за попытку изнасилования прохожей в центре Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело и предъявил обвинение мигранту в нападении и попытке изнасилования женщины. Все произошло 17 декабря 2022 года возле одного из домов на улице Декабристов. Об этом сообщили в комитете.

- Обвиняемый, 31-летний мужчина, около одного из домов по улице Декабристов напал на 32-летнюю местную жительницу, ударил ее кулаком по лицу, после чего пытался изнасиловать, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера, - рассказали в комитете.

Женщина стала громко кричать и активно вырываться. На ее крики прибежал прохожий, который помог ей отбиться от насильника и вызвал полицию. Благодаря этому нападавшего удалось задержать по "горячим следам".

Расследование продолжается.