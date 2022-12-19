Мигрант на иномарке сбил насмерть мужчину в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант сбил насмерть мужчину, который переходил дорогу. Авария произошла в пятом часу вечера воскресенья, 18 декабря 2022 года, на пересечении улицы Васи Алексеева и Автовской. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:40 на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Автовской 30-летний гражданин сопредельного государства, управляя автомобилем «Ауди А-6», двигаясь от улицы Возрождения к улице Новостроек совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 36-летнего пешехода, - рассказали в полиции.

Удар оказался очень серьезным. На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые застали пострадавшего еще живым. Однако пешеход все же скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.