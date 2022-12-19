«Студия 44» спроектирует вторую и третью очереди ИТМО Хайпарка в Петербурге

Хайпарк построят в Пушкинском районе Петербурга. Фото: Университет ИТМО

Стал известен подрядчик, который займется разработкой проекта для строительства второй и третьей очередей ИТМО Хайпарка. Им стала петербургская архитектурная «Студия 44» уже работавшая с университетом ИТМО.

- Второй и третий этапы проекта включают в себя строительство трех научных центров суммарной площадью 30 тысяч квадратных метров, - пишет «Мойка 78».

Проектирование должно завершиться до конца 2023 года. После этого проект отправят на экспертизу. А при положительном заключении, начнутся строительные работы.

Напомним, что ИТМО Хайпарк построят в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Петербурга. Главный корпус и общежития - первая очередь проекта - должны быть введены в строй в 2024 году.