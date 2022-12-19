Дом книги в Петербурге отмечает 103-летие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

19 декабря 2022 года самый знаменитый книжный магазин Санкт-Петербурга - Дом книги - отмечает день рождения. 103 года исполнилось с тех пор, как Дом книги впервые распахнул двери для посетителей на Невском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе самого магазина.

- Приходите отмечать вместе с нами — мало того, что на все товары действует скидка 20 процентов, так мы еще и упакуем совершенно бесплатно все ваши покупки! Это точно самый лучший понедельник, - рассказали в Доме книги.

Напомним, что недавно Дом книги закрывался на масштабный ремонт. С марта по середину ноября этого года магазин был закрыт. Зато теперь снова распахнул свои двери после преображения и небольшой реконструкции.