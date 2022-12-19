Мужчину госпитализировали с пожара на Лабораторной улице в Петербурге

Мужчину госпитализировали с пожара в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар. Во втором часу дня 19 декабря 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилой квартире в доме 9 на Лабораторной улице в Калининском районе. На место направилась бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 13:52 часа поступило сообщение о том, что горит однокомнатная квартира на Лабораторной улице. Огонь охватил все жилое помещение площадью в 24 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Тушить пожар приехали четыре пожарные машины и 18 человек личного состава МЧС. Спустя 50 минут они смогли полностью ликвидировать пламя.

Известно, что в результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.