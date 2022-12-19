Суд Петербурга дал 17 лет подручному наркобарона из Эквадора

Уроженец Эквадора получил 17 лет за контрабанду наркотиков. Фото: ОПСС СПб

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу уроженца Эквадора, который пытался наладить поставки запрещенных веществ из Латинской Америки в Россию. Первую партию планировалось распространить во время проведения футбольного чемпионата мира 2018 года.

- Подсудимый вступил в ОПГ, созданную Кортесом Кинонес Франсиско Шавье по прозвищу «Педро» для участия в противоправной деятельности, связанной с контрабандными поставками кокаина из Республики Эквадор в РФ и его незаконным сбытом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За каждую успешную поставку, а предполагалось возить морским путем по 50 кг «зелья» еженедельно, подручный наркобарона должен был получать по 10 тысяч евро. Но и он, и подельник из Петербурга, попались на первой же пробной партии. О плане узнали оперативники, которые повязали обоих «бизнесменов».

Пойманный эквадорец вину признал. Суд дал ему 17 лет колонии строгого режима.