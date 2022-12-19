Ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге установили выплаты для ветеранов ко Дню прорыва блокады Ленинграда. Важная дата отмечается 18 января. В этом году годовщина круглая - 80-я. В честь этого денежные выплаты по 10 и 5 тысяч рублей получат более 256 тысяч человек. Об этом рассказали в Смольном.

- Выплату в 10 тысяч рублей планируется предоставить инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, всем блокадникам, проживавшим в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 независимо от количества дней, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, - рассказали в городской администрации.

По 5 тысяч рублей получат вдовы военных, которые погибли во время войны, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов войны. Такую же сумму получат все петербуржцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Из городского бюджета на 2023 на эти цели выделяется более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.