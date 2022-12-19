Елочные базары в Петербурге начнут работать 20 декабря

Елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Сезон елочных и новогодних базаров открывается 20 декабря в Северной столице. В этом году купить новогодние деревья можно будет по 60 адресам в разных районах города. Сезон новогодних базаров ежегодно начинается 20 декабря и заканчивается 31 декабря.

- Город предоставляет предпринимателям специальные участки для сезонной торговли. Для этого заключаются договора аренды. На этих же участках можно разместить нестационарные торговые объекты, - рассказали в пресс-службе Комитета имущественных отношений Петербурга.

В ведомстве добавили, что елочные и новогодние базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности.

Узнать адреса, где будут расположены елочные базары, можно на официальном сайте правительства Петербурга.