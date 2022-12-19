Больше тысячи нарушений уборки снега нашли в Петербурге за месяц

ГАТИ нашла больше тысячи нарушений при уборке снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по поручению губернатора усилила контроль за уборкой снега в Петербурге. За месяц инспекторы проверили работу коммунальных служб по более чем трем тысячам адресов. В 30% нашлись нарушения.

- В период с 22 ноября по 19 декабря жилищные инспекторы проверили 3276 многоквартирных домов. В 1012 случаях выявлены нарушения, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

По результатам проверок управляющим компаниям «погрозили пальчиком», то есть выписали предостережения. Но только в 170 случаях. Остальные недостатки были устранены до повторной инспекции. также От ГАТИ ушло 80 писем в адрес руководства администраций районов с требованием усилить работу по очистке крыш.

В околонулевую погоду может происходить сход снега и наледи, что грозит ненужными происшествиями.

- По поручению губернатора за процессом зимней уборки организован строгий контроль, - заверяют в ГАТИ.