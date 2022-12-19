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НовостиОбщество19 декабря 2022 15:50

Больше тысячи нарушений уборки снега нашли в Петербурге за месяц

Контроль за работой коммунальщиков усилен по поручению губернатора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ГАТИ нашла больше тысячи нарушений при уборке снега.

ГАТИ нашла больше тысячи нарушений при уборке снега.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по поручению губернатора усилила контроль за уборкой снега в Петербурге. За месяц инспекторы проверили работу коммунальных служб по более чем трем тысячам адресов. В 30% нашлись нарушения.

- В период с 22 ноября по 19 декабря жилищные инспекторы проверили 3276 многоквартирных домов. В 1012 случаях выявлены нарушения, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

По результатам проверок управляющим компаниям «погрозили пальчиком», то есть выписали предостережения. Но только в 170 случаях. Остальные недостатки были устранены до повторной инспекции. также От ГАТИ ушло 80 писем в адрес руководства администраций районов с требованием усилить работу по очистке крыш.

В околонулевую погоду может происходить сход снега и наледи, что грозит ненужными происшествиями.

- По поручению губернатора за процессом зимней уборки организован строгий контроль, - заверяют в ГАТИ.