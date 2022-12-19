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НовостиОбщество19 декабря 2022 15:58

Первые зимние оттепели прогнозируют в Петербурге в конце декабря

В городе выпадет много снега, а температура воздуха будет повышаться
Анастасия НУРАДИЛОВА
Много снега выпадет в Петербурге в конце декабря

Много снега выпадет в Петербурге в конце декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге почти месяц не было оттепели, хотя это явление считается характерной чертой климата. В последний раз такая ситуация наблюдалась в феврале 2018 года. В этом сезоне большую часть ноября в городе доминировал сухой блокирующий антициклон, и выпало много снега.

- Прогноз, который озвучивали две недели назад, потерял свою актуальность. Только в первые числа декабря стал заметен перелом в погодных процессах, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам синоптика и администратора сообщества «Погода в Петербурге» Павла Иванова, в конце последнего месяца в году в Северной столице часто будет идти снег, усилится ветер, но при этом температура воздуха станет выше. Поэтому в третьей декаде декабря не исключены первые зимние оттепели.