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НовостиОбщество19 декабря 2022 16:15

СК проведет проверку после жалоб родителей на нарушения в одной из школ Петербурга

Встреча с жителями города прошла в присутствии детского омбудсмена Анны Митяниной
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК начнет проверку по результатом встречи с детским омбудсменом Петербурга.

СК начнет проверку по результатом встречи с детским омбудсменом Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Замглавы Следственного комитета России Александр Клаус поручил провести проверку по факту жалоб родителей, которые сообщили о нарушениях в отношении их детей в одной из школ Петербурга.

- В Следственный комитет обратились матери двух малолетних учащихся одной из школ Санкт-Петербурга, которые сообщили о совершении противоправных действий в образовательном учреждении, - сообщает пресс-служба СК.

Обращение произошло во время приема, на котором присутствовала и уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Она, в частности, отметила, что в городе по-прежнему есть трудности с обеспечением жильем детей-сирот.

Оба эпизода были взяты на контроль центральным управлением СК, а руководству петербургского подразделения было поручено провести проверку и представить доклад в Москву.