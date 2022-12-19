Почти 96 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Петербурга за выходные

С начала снегопадов вывезено более 400 тысяч кубометров осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные специалисты вывезли почти 96 кубометров снега с улиц Петербурга. С начала снегопадов вывезено более 400 тысяч кубометров осадков. С начала прошлой недели коммунальные службы работают в усиленном режиме.

- Особое внимание специалисты уделяют расчистке остановок, пешеходных переходов, парковочных мест для инвалидов, - рассказали в пресс-службе администрации Кировского района Петербурга.

Ежедневно в Северной столице работают около 970 единиц специализированной техники и 900 человек, которые занимаются ручным трудом.

Из-за потепления в воскресенье сотрудники дорожных служб расчистили водоприемные устройства ливневой канализации и прочистили патрубки. Дороги для ликвидации наледи посыпаны противогололедными материалами.