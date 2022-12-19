Крупное производство лекарств за 3,8 млрд рублей появится в Петербурге

Лекарства для больниц будут производить в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупное производство лекарств для больниц появится в Петербурге. Компания ООО «Ленофарм» построит научно-производственный комплекс по серийному выпуску жидких лекарственных средств. В этот проект инвестировано 3,8 миллиардов рублей.

- Здания начнут возводить в следующем году, а закончить строительство планируется в четвертом квартале 2024 года, - пишет РБК.

В научно-производственном комплексе будут производить плазмозаменяющие и перфузионные растворы, препараты для наркоза и растворы, которые используются в офтальмологических операциях.

Площадь нового предприятия составит 20,5 тысяч квадратных метров. Эксперты считают этот проект перспективным из-за довольно сложной ситуации с поставками препаратов из-за границы.