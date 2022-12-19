Более 200 детей в Петербурге госпитализируют с гриппом каждые сутки

В Петербурге растет заболеваемость гриппом Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в Петербурге. Чаще всего вирусы атакуют именно детские организмы. Губернатор Петербурга Александр Беглов в радиообращении рассказал, что в среднем каждые сутки в больницы города госпитализируют 220-240 малышей.

- Дети сегодня заражаются гриппом чаще, чем взрослые. Это отличие гриппа от ковида. Из-за роста заболеваемости учебная четверть для учеников младших классов закончится уже 20 декабря, - сообщил глава города.

Таким способом планируется сдержать рост заболеваемости. При этом, отменять новогодние мероприятия для детей пока не будут.

Если у родителей нет возможности оставить детей дома, то они могут продолжать ходить в школу до 28 декабря. Но уроков не будет: учреждения будут работать в формате дополнительного образования. Губернатор посоветовал петербуржцам вспомнить о масочном режиме.