Памятник Александру Блоку установили на улице Декабристов в Петербурге. Фото: vk.com/a_blok_museum

Памятник поэту Александру Блоку установили в Петербурге. Монумент создал скульптор Евгений Ротанов. Об установке памятника рассказали в сообществе «Музей-квартира Александра Блока» во «ВКонтакте» 19 декабря.

- Памятник Александру Блоку, изготовленный скульптором Евгением Ротановым, устанавливают на углу улицы Декабристов и Английского проспекта, - говорится в сообщении в социальной сети.

Сотрудники музея добавили, что позже станут известны дата и время торжественного открытия монумента.

Напомним, накануне стало известно о планируемом сносе здания детского сада у дома Басевича. Снос начался еще утром в понедельник. В будущем там появится Академия танца Бориса Эйфмана. К слову, в октябре этого года дом Басевича был признан вещественным доказательством. Но проект по созданию академии остался действующим.