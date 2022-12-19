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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 18:33

Волонтеры Петербурга ищут 14-летнего школьника, пропавшего две недели назад

Подросток пропал 5 декабря
Анастасия НУРАДИЛОВА
Волонтеры Петербурга ищут 14-летнего школьника, пропавшего две недели назад. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры Петербурга ищут 14-летнего школьника, пропавшего две недели назад. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 14-летнего подростка из Петербурга, который пропал две недели назад. Ориентировка с фотографией парня появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Житель Петербурга 2008 года рождения пропал 5 декабря. С этого дня нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Известно, что рост пропавшего подростка составляет 163 сантиметра. Парень плотного телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами. В день пропажи на нем была надета черная куртка с капюшоном, белая толстовка, черные штаны и черные кроссовки.

Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшего петербуржца.