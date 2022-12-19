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НовостиЗдоровье19 декабря 2022 19:00

Рост заболеваемости гриппом в Петербурге может продержаться до Нового года

В январе в городе ожидается улучшение эпидемиологической ситуации
Анастасия НУРАДИЛОВА
Заболеваемость в Петербурге на две недели отстает от ситуации в Москве

Заболеваемость в Петербурге на две недели отстает от ситуации в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице растет заболеваемость гриппом. И по словам главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарана, до конца декабря ситуация не изменится. Поэтому, возможно, жители города встретят главный праздник страны во время пика заболеваемости вирусом.

- Заболеваемость в Петербурге на две недели отстает от ситуации в Москве. В столице заболеваемость уже пошла на спад. Поэтому у нас еще неделю-две будет какой-то подъем, - сказал Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме этого, председатель Комитета по здравоохранению Петербурга подчеркнул, что в январе в любом случае произойдет снижение заболеваемости.

Напомним, гриппом и ОРВИ заболевают чаще всего дети. В день госпитализируют по 220-240 малышей. Поэтому в начальных классах ученики отправятся на каникулы уже 20 декабря.