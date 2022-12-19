500 дополнительных самосвалов привлечены к вывозу снега с улиц Петербурга

Сотрудники дорожных служб ликвидируют последствия снегопадов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопадов в Петербурге. С начала декабря в городе выпало почти 45 сантиметров снега. Из-за большого объема работы были привлечены 500 дополнительных самосвалов с водителями.

- В первую очередь от снега освобождают знаковые для Петербурга места и парковки для инвалидов. Еще один приоритет зимней уборки – доступ к площадкам с мусорными контейнерами, - сказал в радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сотрудники дорожных служб сосредоточили все силы и технику на расчистке проезжей части, тротуаров и остановок. Кроме этого, работники активно убирают основные магистрали. В большинстве районов оперативно расчистили проезды внутри кварталов и выезды со дворов.