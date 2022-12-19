Несколько жителей Петербурга попали в реанимацию из-за заболевания гриппом

Лучшей профилактикой заболевания является вакцинация Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько жителей Петербурга попали в реанимацию из-за эпидемии гриппа. Пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких из-за серьезного поражения органов дыхания.

- Сейчас в Северной столице заняты все реанимационные койки. Утром 19 декабря на ИВЛ находились 13 человек, из них два на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - рассказал главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Врач добавил, что лучшей профилактикой заболевания является вакцинация. Он рассказал, что в этом году вакцинальный материал, которым петербуржцы прививались от гриппа, полностью совпал. Значит те, кто вакцинировались вовремя, защищены от вируса.

Напомним, рост заболеваемости гриппом в Петербурге может продержаться до Нового года. Спад ожидается через одну-две недели.