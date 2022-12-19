Новый корпус Александровской больницы достроили в Петербурге

На этой неделе здание нового корпуса больницы будет сдано в эксплуатацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый корпус Александровской больницы почти достроили в Петербурге. На этой неделе здание будет сдано в эксплуатацию. Об этом в радиообращении 19 декабря сообщил глава города Александр Беглов.

- Этот корпус Александровской больницы станет пятым по счету стационаром-трансформером в Северной столице, - отметил губернатор Петербурга.

Кроме этого, до конца года будет введено новое приемное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Специалисты также завершат несколько объектов транспорта и образования.

Напомним, в августе этого года был принят новый порядок распределения средств по Адресной инвестиционной программе. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, приоритетное финансирование было закреплено за теми объектами, исполнители в которых хорошо работали.