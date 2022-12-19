Качество социального питания в школах Петербурга станет выше

Льготные категории школьников продолжат питаться бесплатно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заказчики и поставщики социального питания продолжат самостоятельно корректировать цену контрактов. Речь идет о питании для школьников. Соответствующее постановление продолжит действовать в 2023 году. Качество питания из-за такого решения станет выше.

- Вопрос об изменении цен контрактов поднимался из-за роста цен на продукты. Благодаря этому решению не будет допущено массовое расторжение контрактов из-за того, что поставщики не могут исполнять обязательства на должном уровне, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Льготные категории школьников продолжат питаться бесплатно. К льготным категориям относятся ученики младших классов из многодетных или малообеспеченных семей, а также инвалиды, дети-сироты. Есть и другие категории школьников, которым доступна эта льгота. Напомним, недавно к льготной категории начали относить и детей, чьих отцов мобилизовали в зону проведения спецоперации.