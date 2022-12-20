Пропавшую в Петербурге 70-летнюю женщину ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Петербурге ищут 70-летнюю женщину, которая пропала два дня назад. Ориентировка с ее фотографией опубликована в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Женщина 1952 года рождения пропала в Петербурге 18 декабря. С того дня нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Рост пропавшей пенсионерки составляет 168 сантиметров. Петербурженка худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней была надета бежевая куртка, черные ботинки и серая шапка.

Сейчас волонтеры поискового отряда ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пожилой жительницы Петербурга. Напомним, в городе продолжаются поиски 14-летнего подростка, который пропал в Северной столице две недели назад.