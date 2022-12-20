Небольшой снег и до -9 градусов ожидается в Ленобласти 20 декабря

Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области во вторник, 20 декабря. В регионе пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-восточный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит от четырех до девяти градусов со знаком минус. Но ночью и утром температура может опуститься до 13 градусов ниже нуля, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода будет во вторник в Петербурге. Ночью пройдет снег, зато днем осадков не предвидится. В течение суток температура воздуха будет от пяти до семи градусов ниже нуля. А ночью она опустится до -10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, на дорогах ожидается гололедица.