Строительные бытовки загорелись в Петербурге

Строительные бытовки загорелись на севере в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Поздно вечером в понедельник, 19 декабря 2022 года, на севере города начался пожар на территории стройки. Если точнее, то загорелись строительные бытовки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 22:18 часов на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 11 по Кантемировской улице. Дощатая, обшитая металлом бытовка размером 2 на 6 метров выгорела по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Тушить пожар прибыли две машины и 10 человек личного состава. В течение получаса они смогли справиться с огнем. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент причина возгорания неизвестна. Ее предстоит определить специалистам.