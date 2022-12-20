Серийную карманницу задержали на Невском проспекте Петербурга

Уголовный розыск задержал серийную «карманницу» в центре Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники уголовного розыска задержали серийную карманницу, которая ловка вытаскивала телефоны у прохожих в центре Санкт-Петербурга. Пока полицейские вели за девушкой наблюдение, она умудрилась вытащить восемь телефонов из карманов прохожих. Об этом 20 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Задержание стало результатом двухчасового оперативного наблюдения сыщиков за действиями подозреваемой. За это время 24-летняя воровка успела похитить восемь телефонов. Первую кражу "карманница" совершила у дома 13 по Невскому проспекту у 45-летней жительницы Ярославля, вытащив у нее из кармана дубленки телефон, - рассказали в полиции.

После этого девушка села в такси, приехала на Лиговский проспект и продолжила "работать", вытащив еще семь телефонов у прохожих. В общей сложности "улов" составил восемь смартфонов на 450 тысяч рублей.

На данный момент "ловкая" девушка задержана, возбуждено уголовное дело.