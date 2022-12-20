Треть жителей Петербурга попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

31% петербуржцев попросили у Деда Мороза повышения зарплаты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В преддверии Нового года жители Санкт-Петербурга начали загадывать желания. Как оказалось, треть горожан хотели бы повышение зарплаты, если бы Дед Мороз исполнял только карьерные желания. Такое исследование провел сервис hh.ru.

- 31 процент жителей Северной столицы хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом, - сообщает сервис.

Еще 19 процентов горожан хотели бы в 2023 году вовсе сменить профессию. Каждый четвертый мечтает стать IT-специалистом, а каждый пятый - путешественником.

Также 15 процентов петербуржцев попросили бы у Деда Мороза развития компетенции в их текущей профессии. Об этом мечтают бухгалтеры и работники науки и образования.