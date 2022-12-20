Иномарка протаранила стоявшую на КАД машину у Таллинской развязки Петербурга

Машина врезалась в стоящие на КАД "Жигули" Фото: принтскрин видео.

Жесткая авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В девятом часу вечера 19 декабря 2022 года на трассе после Таллинской развязки иномарка на полном ходу врезалась в стоящие на дороге "Жигули". Весь момент тарана попал на видео.

- После Таллинской развязки в сторону Ропши "Жигули" стояло в правой полосе, без аварийного знака и аварийки, с тусклыми габаритами. Другой водитель по какой-то причине не увидел машину, и столкнулся с ней на скорости, - рассказали свидетели аварии.

Очевидцы предполагают, что водитель иномарки не заметил машину не только потому, что она стояла на дороге без аварийных сигналов, но и потому, что уткнулся в телефон и не следил за дорогой.

О состоянии участников ДТП на данный момент ничего не сообщается. Проверку проводит дорожная полиция.