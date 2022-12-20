Восьмиклассник напал и ограбил пенсионера в подъезде дома в Ленинградской области

Полицейские Лужского района задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области подросток напал на пенсионера и ограбил его. Все произошло в восемь часов вечера 18 декабря 2022 года в поселке Торковичи Лужского района. 15-летний мальчик избил взрослого мужчину и отобрал у него деньги. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию поступило сообщение от 67-летнего пенсионера, проживающего по улице 1-я Железнодорожная, дом 7А, поселка Торковичи Лужского района Ленобласти, о том, что в подъезде дома по указанному адресу неизвестные избили заявителя, отобрали денежные средства, - рассказали в полиции.

Стражи порядка установили, что на пенсионера напал 15-летний ученик восьмого класса школы. Мальчик избил мужчину и отобрал у него 800 рублей.

Подростка оперативно задержали, доставили в отделение полиции, а после передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.