Новая волна оттепели придет в Петербург 21 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начались температурные скачки. Только неделя началась с оттепели, как снова заморозки. С утра 20 декабря 2022 года температура воздуха в Северной столице опустилась до минус 5-7 градусов. При этом, понижение температуры лишь продолжается. Но уже 21 декабря в городе снова начнется оттепель. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Потепление в регионе начнется предстоящей ночью, а оттепель наступит с завтрашнего дня. Погода в предстоящие сутки очень сложная, а определяться она будет теплым атмосферным фронтом, приближающимся к Ленинградской области с запада, от обширного циклона «Franziska», - рассказал синоптик.

Самое неприятное - это осадки, которые пройдут в среду: ночь начнется со снега, который вскоре станет мокрым, а после и вовсе превратится в ледяной дождь. На дорогах станет очень скользко. Во второй половине дня, когда температура воздуха перейдет к плюсовым значениям, пойдет дождь.