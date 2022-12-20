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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 7:33

Грузовик насмерть переехал молодого парня на КАД Петербурга

Как пешеход оказался на трассе выясняет полиция
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проводится проверка по факту смертельного ДТП на 56 километре КАД

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на 56 километре КАД

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге грузовик насмерть сбил молодого мужчину. Смертельная авария произошла на Кольцевой автодороге города рано утром 19 декабря 2022 года, когда в городе еще не рассвело. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 5 часов 35 минут, на 56 километре автодороги КАД во Всеволожском районе Ленобласти, 53-летний гражданин сопредельного государства, работающий водителем индивидуального предпринимателя, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом «Кайсер», совершил наезд на переходившего вне зоны пешеходного перехода проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля неустановленного мужчину, - рассказали в полиции.

Погибшему пешеходу на вид было около 25 лет. От удара он скончался на месте. Как именно он оказался на трассе рано утром, предстоит выяснить сотрудникам полиции.