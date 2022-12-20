Грузовик насмерть переехал молодого парня на КАД Петербурга

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на 56 километре КАД Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге грузовик насмерть сбил молодого мужчину. Смертельная авария произошла на Кольцевой автодороге города рано утром 19 декабря 2022 года, когда в городе еще не рассвело. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 5 часов 35 минут, на 56 километре автодороги КАД во Всеволожском районе Ленобласти, 53-летний гражданин сопредельного государства, работающий водителем индивидуального предпринимателя, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом «Кайсер», совершил наезд на переходившего вне зоны пешеходного перехода проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля неустановленного мужчину, - рассказали в полиции.

Погибшему пешеходу на вид было около 25 лет. От удара он скончался на месте. Как именно он оказался на трассе рано утром, предстоит выяснить сотрудникам полиции.