Полиция задержала мужчину за вымогательство 3,5 млн рублей у жителя Ленобласти

Полицейские Главка задержали вымогателя из Ленобласти, находящегося в федеральном розыске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали вымогателя, который находился в федеральном розыске. Его поймали 19 декабря 2022 года в Выборге. 36-летний уроженец Каспийска скрывался от правосудия более двух лет, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 25 августа 2018 года совместно со знакомым, находясь в административном здании в Гончаровском сельском поселении Выборгского района Ленобласти преступники незаконно требовали потерпевшего передать им 1,5 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

С тех пор и до 24 января 2019 мужчина и его сообщники третировали свою жертву, звоня на личный телефон, а также отправляя письма на электронную почту, требуя еще 3,5 миллиона рублей.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.