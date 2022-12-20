Жители Комарово опасаются вырубки леса под гаражи

Жители Комарово опасаются вырубки лесного массива под служебные гаражи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Комарова опасаются, что рядом с ними начнут вырубать лес для того, чтобы разместить там гаражи. Так, в Курортном районе Санкт-Петербурга территория в 1,2 гектара, которая относилась к памятнику природы, оказалась на кадастровом учете в категории "Разрешенное использование" с пометкой под "служебные гаражи". Об этом 20 декабря пишет "Деловой Петербург".

- На данный момент жители Комарово не заметили, что ведутся какие-то работы по обустройству или строительству чего бы то ни было. При этом на карте памятника природы "Комаровский берег" вызвавший споры земельный участок не указывается, - пишет издание.

Напомним, что в Калининском районе вовсе собираются снести гаражный кооператив, который располагается на улице Академика Константинова. Планируется, что на это месте появится школа.