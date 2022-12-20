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НовостиЗдоровье20 декабря 2022 8:27

Заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 113% в Петербурге

В городе на карантин закрыто около 500 классов школ
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 113% в Петербурге

Заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог на 113% в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ. За последний месяц инфекция очень активно распространилась в городе, болеют очень много людей. Горожанам советуют носить маски, а в медицинских учреждениях это уже стало обязательным. Тем временем, заболеваемость уже превысила эпидемический порог. Об этом 20 декабря 2022 года заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

- С 12 по 18 декабря заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 113 процентов. Болеют и взрослые, и дети, - рассказала Катаева.

Так, сейчас на карантин закрыты 500 классов школ. Дети учатся дистанционно. В основном, 92 процента, болеют гриппом. Коронавирус тоже находится в росте. На 50-й неделе заболеваемость выросла на 20 процентов.