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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:32

Проезд билетом с QR-кодом оплатили только 40 тысяч раз из миллиарда поездок в транспорте Петербурга

Чаще всего пассажиры использовали «Подорожник» и льготные проездные
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Билеты с QR-кодами оказались почти не востребованы.

Билеты с QR-кодами оказались почти не востребованы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском комитете по транспорту подвели итоги 11 месяцев 2022 года. В частности, чиновники подсчитали, сколько раз и каким способом были оплачены поездки. Всего было совершено более миллиарда поездок, 95,7% из которых оплачены электронным способом. Оставшиеся 4,3% пришлись на наличный расчет.

- Лидеры среди средств оплаты - карта «Подорожник» - 580 миллионов раз и льготные проездные билеты - 525 миллионов раз, - сообщает пресс-служба Комтранса.

А вот разрекламированный бумажный разовый билет с QR-кодом оказался практически никому не нужен Им воспользовались лишь 40 тысяч раз. То есть 0,004% пассажиров.

Около 160 млн поездок были оплачены банковскими картами; 57 млн раз - наличными деньгами; 18 млн раз проездными билетами Ленинградской области.