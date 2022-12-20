Молодую петербурженку отправят на принудительное лечение за жестокое убийство своей бабушки

Петербурженку отправят в спецпсихушку за убийство собственной бабушки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выборгский райсуд Петербурга вынес вердикт в отношении девушки, которая в октябре 2021 года жестоко расправилась с собственной бабушкой. Пожилой родственнице внучка нанесла восемь ударов ножом и добила четырьмя «контрольными» ударами тупым предметом в голову. Следствие шло около года и у следователей появились сомнения во вменяемости девушки, которые подтвердили психиатры.

- Суд применил к обвиняемой меры в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, с интенсивным наблюдением, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

А поскольку в стране такая «спецпсихушка» для женщин только одна, и расположена она в Казани, то петербурженку отвезут на принудительное лечение под конвоем.