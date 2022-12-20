Депутат ЗакСа предложил отказаться о платной парковки в Петербурге на время снегопадов

Депутат ЗакСа предложил отказаться о платной парковки на время снегопадов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил отказаться от платной парковки на время снегопадов. Парламентарий отметил, что во время непогоды город не успевает убирать снег с парковочных мест, поэтому стоит изменить систему. Об этом 20 декабря 2022 года рассказали в пресс-службе депутата.

- Цивилев предложил комитету по транспорту продлить льготные парковочные разрешения жителям Центрального и Адмиралтейского районов, которые сейчас не могут припарковать свои автомобили из-за неубранного снега, - рассказали в пресс-службе.

Так, жители домов в центре Петербурга, которые оформили парковочное разрешение и заплатили за него деньги по льготному тарифу, все равно не смогли воспользоваться парковкой, так как она была завалена снегом и им пришлось самостоятельно чистить себе места.

Воспользоваться платными парковочными местами не могут и водители-нерезиденты, приезжающие в центральные районы по той или иной необходимости, отмечает парламентарий. Для них депутат предложил разработать механизм, который позволил бы отменять плату за парковку в зоне Единого городского парковочного пространства на время снегопадов.